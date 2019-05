Rødt ønsker å begrense vannskutekjøring

Sortland

I juni for 2 år siden fremme Rødt ved Kamilla Fossem en interpellasjon til ordfører om bruk av vannskuter i Sortland. Tidspunktet var da like etter at Norge gjennom nok et EØS-diktat ble nekta å utforme egne, nasjonale regler for vannskuter. Vannskuter måtte etter det behandles etter samme lov, forskrift og regelverk som andre motorfartøy.

- Svaret fra ordfører viste til en kommunale forskrift etter havne- og farvannsloven som var vedtatt i kommunestyret i 1999. Ordfører svarte videre at en revisjon av forskriften kunne være en aktuell løsning og viste ellers til at det var plan om en felles kystsoneplan for Vesterålen og at rammer for vannskuterbruk kunne bli tema også her. Til slutt svarte ordfører: «Jeg vil på bakgrunn av dette be om at rådmannen kommer til formannskapet med egen sak om vannscooter i løpet av høsten 2017», opplyser Rødt Sortlands Christoffer Ellingsen i sitt grunngitte spørsmål.

Ellingsen sier videre at Rødt ikke kan se at dette ble fulgt opp slik som lovet. Rødt tar derfor dette opp på nytt.

- Arbeidet med kystsoneplanen ser ut til å trekke ut i tid og det er ingenting å hente der i denne saka nå. Det ser ut til at fritidsbruk av vannskuter har en økende tendens. I Sigerfjord har det nå i vår vært en del aktivitet med utgangspunkt fra området som også brukes som badestrand, utsettingsplass for kajakkpadlere og kurs for padlere, området brukes til oppholdsområde for bygda og tilreisende og ved båthavna like ved er det oppstillingsplass for bobiler. I området mellom Dalsand, Kjerringnesøy og Åserøy er det ofte «flak» av svømmende sjøfugl og det er en rekke hekkende fugler på Kjerringnesøy og etter hvert sjøfugler med unger, sier Ellingsen og fortsetter:

- Etter Rødt sin mening er det sterkt ønskelig med klare rammer for vannskuterferdsel og annen aktivitet med fartøyer i dette mer eller mindre lukka sjøområde. Det er ikke tvil om at raskjøring med vannskuter utgjør et ekstra «uromoment» både for mennesker og dyrelivet, mens rolig bruk av fritidsbåter ikke utgjør noe ulempe. Det kan sikkert være flere områder i kommunen som har lignende forhold slik at henvendelsen også har en generell interesse.

Spørsmålene fra Rødt er derfor:

Kan det treffes tiltak for å begrense ulempene med vannskuter og annen båttrafikk umiddelbart og allerede for sommersesonger? Kan ei generell fartsbegrensning innafor et angitt område gjeldende for alle motorfartøy innføres straks? Gir lover/forskrifter rett til å begrense ferdsel på sjø med utgangspunkt i å unngå forstyrrelser og mulig skade på fuglelivet?