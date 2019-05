Gjemte hasj under dyna

Sortland

Han ble tatt av politiet høsten 2018 på en adresse på Sortland. Han ble også tatt for hasjrøyking på en annen adresse.

Tingretten behandlet saken i begynnelsen av mai, men uten at tiltalte var til stede. Han har flyttet til et annet land.

Retten viser til at det ble tatt blodprøve av han i forbindelse med pågripelsen. Det ble da funnet spor av flere narkotiske stoffer.

– Politiet har ved ransaking av tiltaltes klær og bolig beslaglagt ca. 185 hasj. Det ble funnet 3,45 gram hasj i tiltaltes bukselomme, 14,81 gram hasj i vinduet på hybelen tiltalte disponerte, 99,28 gram under dyna i senga på hybelen og 69,61 gram hasj på benken på badet tiltalte benyttet, skriver tingretten.

I politiforklaringene erkjente ikke mannen ansvar for hasjen i senga, men han ble ikke trodd.

– Retten legger til grunn som forklart at tiltalte, at han alene hadde disponert hybelen den første halvdel av september 2018. Funnet av en plate med cirka 100 gram hasj er forenlig med tiltaltes forklaring om at han under opphold i Sverige hadde kjøpt partier med narkotika på 100 gram. Det fremstår som klart usannsynlig at andre enn tiltalte kan ha lagt fra seg 100 gram hasj på senga tiltalte brukte, skriver retten.

Den domfelte må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger.