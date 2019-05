Vitne tok fra beruset sjåfør nøklene og ringte politiet

Sortland

Vol fikk torsdag kveld melding om et trafikuhell ved rasteplassen ved fylkesvei 85 i Sigerfjord. Da Vols fotograf ankom stedet, viste det seg å dreie seg om noe helt annet. Vi fikk tidlig informasjon om at det dreide seg om mistenkt ruskjøring.

Dette blir bekreftet ved operasjonssentralen til Nordland politidistrikt.

De forteller at en person observerte sjåføren av en bil med campingvogn sette seg bak rattet for å kjøre, til tross for at han var synlig, overstadig beruset.

Observatøren handlet så raskt og tok nøkkelen fra den berusede personen og meldte ifra om hendelsen til politiet.

Melderen tok så kontroll over den berusede mannen frem til politiet kom til stedet.

Politiet kom raskt til stedet og tok hånd om sjåføren. Han ble fremstilt for blodprøve og bevissikring hos lege. Det vil så bli opprettet sak.