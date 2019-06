– Merker at det er store forventninger knyttet til rittet

Sortland

Blant de 30 som er samlet til seminar i Kulturfabrikken mandag er prosjektledere og ledere av folkefestkomiteer.

Petter Ytterstad er prosjektleder for Arctic Race of Norway og hans motstykke som er prosjektleder i den franske delen av organisasjonen er Alice Tual.

Mye som skjer

– Dagen i dag bruker vi til samkjøring og koordinering av alt som skal skje under Arctic Race of Norway. Fordi vi vet at det er mye arrangementer og mye som skal skje under ARN og som skal pågå parallellt, sier Petter Ytterstad.

I Sortland blir det mafestival samtidig som ARN, samt start for både selve sykkelrittet og amatørsykkelritt i regi av Vesterålen sykelklubb. I Svolvær skal triathlonet Actic Triple gå av stabelen, mens man i Lødingen skal ha en maritim festival. I Narvik vil man ha fokus tilknyttet søknaden om verdensmesterskap på ski.

En intern frist for å melde inn arrangementer var satt til 1. juni.

– For publikum og for folk er det ikke for sent å finne på ting. Det vi ønsker å vite om på forhånd er de store tingene, og om severdigheter langs løypa, slik at vi får formidlet dette videre til tv-teamet og samlet det i ei mediebok. Slik at de vet hva som skjer og hva det er de ser på tv-bildene, sier Alice Tual.

– Den medieboka som vi lager deler vi med journalister og den er også viktig for kommentatorene og Christian Paasche i forhold til hva der er de vil få se, sier Ytterstad.

Kolonne med 25 kjøretøy

I forkant av syklistene vil det komme en kolonne med 25 kjøretøy, der Dag Otto Lauritzen er med.

– Disse skal stoppe på såkalte «hubs» underveis langs løypa, og dele ut goodiebags. Vi er veldig spente i forhold til publikum hva de kommer til å finne på langs løypa. Det er det som er folkefesten og selve x-faktoren i Arctic Race, sier Petter Ytterstad.

– Vi har verdens beste publikum, det er det ingen tvil om, slår han fast.

Og for folk som vil finne på sprell, oppfordrer man til å være kreative.

– Vi forventer at det vil komme inn nye ting helt fram til tirsdag den uka starter. At vi kommer til å få se folk på fjell med flagg er utrolig flott, og det er slike ting vi håper på, sier Alice Tual.

Mye liv og røre i sentrum

I forbindelse med etappestarten i sentum av Sortland kommer mye til å skje.

– Dette blir like utenfor Skibsgården og Kulturifabrikken, her blir det innskriving av syklistene, storskjerm og kulturelle innslag. Starten for både ARN og amatørsykkelrittet blir herfra, og syklistene i ARN kommer i tillegg til å gjøre ei passering av Sortland underveis i rittet, sier Petter Ytterstad.

Han tilføyer at det blir fantastisk, både for proffsyklistene og amatørene med målgang på toppen av ferdigstilte Storheia.

– Vi har ordnet med været og avtalt med samme mann som sist, sånn at det kan bli like fint som i dag, humrer Ytterstad.

Han merker at det er store forventinger knyttet til rittet.

– Nå er det seks år siden sist vi var i Vesterålen og Lødingen. Noen erfaringer har vi med oss fra sist gang rittet var her. Og noe av det som er fantastisk med ARN er at vi bygger opp arrangørkompetanse i hele Nord-Norge, sier han.