Fikk lastebildekk i fronten

Sortland

Dette skjedde ved Våtvoll i Troms fylke.

Politiet melder om at dette skjedde ved fylkesvei 85. Her hadde en bil blitt truffet av et lastebildekk som hadde løsnet. Lastebilen forlot stedet etter uhellet, men ble senere stoppet av politiet.

Det oppsto ingen personskade, men bilen har fått store skader i fronte. Lastebilen har kjørt fra stedet.