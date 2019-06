– Jeg har ingen planer om å melke mest mulig ut av kjendisstatusen

Sortland

– Jeg liker oppmerksomhet. Men har ingen planer om å melke mest mulig ut av kjendisstatusen, sier Norum til VOL.

21-åringen forteller at det har vært mye oppmerksomhet fra både unge og voksne etter at han vært på Tv.

– Jeg blir stoppet på gata hver dag. En del har også ringt meg på telefon for å prate. Og så har jeg økt antallet følgere på Instagram fra 8.000 til 24.000, sier han.

Sjekket inn igjen på Paradise Hotel Sortlandsgutten Fredrik Norum røk ut av Paradise Hotel for halvannen uke siden. Mens han forberedte seg på å reise hjem, kom kontrabeskjeden om at han skulle returnere til hotellet.

Blir glemt

Samtidig understreker sortlendingen at oppholdet på det sagnomsuste hotellet, bare var og vil være, en liten brøkdel av livet hans.

– Snart kommer jeg til å bli glemt. Dessuten var jeg ganske lite med i programmet sammenlignet med flere av de andre. Å skulle gjøre et forsøk på å utnytte at jeg kun var med i to uker til sammen, blir litt for dumt. Det er ikke vits å anstrenge seg for å opprettholde kjendisstatusen, for den vil forsvinne uansett, sier Norum.

– Jeg kommer ikke til å starte egen You Tube-kanal eller blogg, legger han bestemt til.

Fredrik røk ut av Paradise Hotel: - Jeg ble dolket i ryggen Under torsdagens episode av Paradise Hotel, røk sortlandsgutten Fredrik Norum ut av programmet, en uke etter at han sjekket inn.

En dag om gangen

Norum, som lever i nuet og for tiden jobber innenfor salg i Oslo, sier at han ikke har konkrete fremtidsplaner.

– Jeg tar en dag om gangen. Jeg er fortsatt ung og har fremtiden foran meg, sier han.

Når vi ber ham om å skue tilbake på oppholdet i Mexico og trekke frem et høydepunkt, svarer han generelt:

– Det jeg sitter igjen med er fantastiske opplevelser. Å være med på Paradise var det artigste jeg har gjort i hele mitt liv, sier han.

Annerledes

Men alt var ikke helt som han trodde. Selv om seerne får inntrykk av at det er fest og moro natt og dag, er det slett ikke tilfellet.

– Venting er det veldig mye av. Sitter og venter på at kamera skal gå. Jeg ble overrasket over hvor produksjonsstyrt Paradise Hotel faktisk er. Produksjonsstaben bestemmer det meste og hvordan det kommer ut på Tv. Dersom noe ikke går helt som de ønsker, blir det klippet bort, sier Norum.

Opplevelsen av å være med på et slikt realityshow, og å oppholde seg på et sted så lenge, er også noe som har festet seg. For selv om Norum kun var med i to uker i ren Tv-tid, oppholdt han seg en hel måned i Mexico, hvor programmet ble innspilt.

– Paradiseboblen er spesiell. Man kan bare glemme alt utenfor hotellet. Vi ble fratatt mobiltelefonen da vi kom dit, og fikk den igjen en måned senere. Vi mistet fullstendig kontakt med omverdenen utenfor. I starten var det uvant, men etter hvert ble vi vant til det. Det gjør at man får mer tid til å være sosial.

Fredrik fra Sortland er med på Paradise Hotel I mandagens sending av Paradise Hotel, entrer en vesteråling det beryktede hotellet i Mexico.

Var seg selv

Ikke alle Paradise-deltakere er fornøyde med hvordan de har blitt fremstilt inne på hotellet. Norum, derimot, er strålende tilfreds med hvordan han har blitt presentert for seerne.

– Jeg var meg selv hundre prosent, og da blir det også vanskelig å bli feil fremstilt, sier han.

Paradise Hotel har mottatt store mengder kritikk opp gjennom årene, både fra eksperter innen ulike felt, men også fra menig mann og kvinne som har lite til overs for at norsk ungdom vil være med på det mange mener er et fordummende konsept. Norum bare rister på hodet av den kritikken.

– Folk kan si hva de vil, men det bare for dumt uansett. De som kritiserer mest, er bare misunnelige, fordi de innerst inne ønsker å være med selv, sier han.

Og så var han tilbake på Paradise hotel enda en gang Fredrik Norum fra Sortland har vært inn og ut av Paradise Hotel denne våren.

Må ha meninger

På spørsmål om hvilket råd han gir til ungdommer som er lystne på å sende inn søknad i håp om å få være med, svarer han:

– Du kan ikke være innadvendt slik at du blir sittende i et hjørne og sture. Og så er det viktig at du har egne meninger, slår han fast.

Om han ikke har planer om å maksimere at han har blitt eksponert for hundretusener av seere, har han likevel fått mersmak på hotellivet i paradis.

– Jeg kommer til å søke igjen, kanskje allerede neste år, slår Fredrik Norum fast.