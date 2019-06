Disse artistene kommer

Sortland

– Den største forskjellen fra tidligere, er at vi har et litt bredere utvalg av artister, sier Sverre Bjerga, som sitter i styret i Sortland jazzfestival.

Det gjør han sammen med Håvard Lynghjem, Sonja Nilsen, Ingjerd Strøm Hansen og Hege Steiro. Kvintetten har jobbet hardt for å sette sammen et program som kan appellere til flere enn hardbarkede jazzentusiaster.

Bredt spekter

Festivalen åpner onsdag 18.september, med sedvanlig parade i sentrum. I Møysalen skal Dinosaus med Heidi Solheim, i ilden. Ellers skal Ingrid Olava,sammen med Cellolyd, ha konsert i Sortland kirke, noe som også skjer på åpningsdagen.

Torsdag blir det jazzkonsert med Roger Johansen group og Marit Sandvik. Lars Bremnes og Maria Mittet står på scenen i Møysalen på Kulturfabrikken fredag kveld, etterfulgt av Sol Heilo, før Shining avslutter kvelden. Heilo er nok mest kjent for de fleste som ett av medlemmene av bandet Katzenjammer.

Valkyrie Allstar

Lørdag flytter det musikalske gravitasjonsfeltet seg til Holmøy Maritime sine lokaler på Holmen, der Swing it Dixieband skal sørge for musikalske lekkerbiskener. Deretter er det Valkyrien Allstar, og Isák som skal laise opp stemningen. Kvelden blir avsluttet med Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstar. Hun skal være en slags form for dj, i tillegg til å jamme med lokale musikere.

– Programmet lørdag er myntet på et litt yngre publikum enn hva som et tilfelle torsdag og fredag. Vi ønsker å treffe bredt og har nok mer variasjon i artistutvalget enn det som har vært tidligere, sier Bjerga.

Flytter til Sortland Hotell

En annen måte årets utgave av jazzfestivalen skiller seg ut fra foregående utgaver, er lokalisering av arrangementene. Etter Jobbjazz, som tidligere har funnet sted på Ekspedisjonen, vil i år gå av stabelen på Sortland Hotell.

Skeptiske

Sonja Nilsen og Ingjerd Strøm er ferske som ledere for jazzfestivalen etter at de tok over dirigentpinnen fra veteranen Steinar Kjeldsen. De var noe skeptiske i starten med tanke på hvordan de skulle klare å fylle skoene til nevnte herre.

– Steinar har vært en allmektig leder, så nå måtte vi tenke selv. Selv om han har vært med litt i kulisse, har det greit, og vi begynte etter hvert å se konturene, sier Sonja Nilsen.

– Vi var litt skeptiske til hvordan vi skulle organisere alt, inkludert lokaliteter og artister, og å få oversikt over økonomi og sponsorer, men det har gått bra, sier Ingjerd Strøm Hansen, og legger til at budsjettet for årets festival er noe høyere enn tidligere.

2019-versjonen av Sortland jazzfestival har for øvrig 30-års jubileum og blir arrangert for 31 gang.