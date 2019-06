Konflikten rundt Strandskogjordet sendt Fylkesmannen

Sortland

Konflikten har pågått i flere år, har flere fasetter og er til dels komplisert.

Rådmannens innstilling Formannskapets vedtak 019/19 opprettholdes, og saken oversendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling. Hjemmel: Forvaltningsloven §33 fjerde ledd.

Vil sende konflikten om Strandskogjordet til Fylkesmannen Konflikten rundt ferdigstilling og avkjørsel ved Extra ved Strandskogjordet kan nærme seg en avslutning.

Bakgrunn

Da formannskapet behandlet klagen fra advokatfirmaet Lønnum DA som ble sendt inn på vegne av Fazenda Utvikling AS 20. februar i år, ble det satt opp nye frister for opparbeidelse av kryss og veiløsning ved Strandskogjordet. Dette ble gjort i henhold til fremdriftsplanen som formannskapet drøftet og vedtok 29. november 2018. Dette vedtaket har Fazenda Utvikling AS påklaget.

– Klagen gjelder i stor grad utbyggingsavtale og andre historiske forhold. Administrasjonen kan ikke se at klagen inneholder noen nye og relevante momenter som endrer vårt syn på saken. Tiltaket anses ikke som ferdig før kryss og veiløsninger er opparbeidet, står det i vurderingen i sakens dokument.

Kommunen peker på at Fazenda Utviklings advokat under et møte med kommunen i mars, uttalte at kommunen ikke har adgang til å tilbakeholde ferdigattester for handelsbygget. Dette ble igjen uttalt i klagen sendt 20. mars i år.

Sortland kommune har fått en advokat til å se på dette, og advokaten konkluderer med at kommunen kan holde tilbake ferdigattesten.

Etter et enstemmig vedtak i formannskap torsdag, ender saken hos Fylkesmannen for endelig behandling.

