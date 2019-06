Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Høyre sitt forslag

1. Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034



2. Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

Nye Sortland Barneskole (1.-7. trinn), Nye Strand Barneskole (1.-7. trinn), Holmstad skole (1.-7. trinn) og Sortland Ungdomsskole (8.-10. trinn)



a) Nye Sortland Barneskole

• Ny skole i Lamarka Nord

• Samler elevene fra Sortland, Lamarka og Holand, og med kapasitet for Holmstadelevene i et eventuelt trinn 2

• Innflyttingsklar høsten 2024

• Plass til 600 elever

• Samlokaliseres med ny idretts- og svømmehall

• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse



b) Nye Strand Barneskole

• Samler elevene fra Strand, Maurnes og Sigerfjord

• Innflyttingsklar høsten 2027

• Plass til 370 elever

• Samlokaliseres med ny idrettshall

• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse



c) 1.-7. trinn på Holmstad opprettholdes, men med mulighet for å flyttes til nye Sortland barneskole når den står klar, hvis ønskelig



d) Elevene på Holand skole flyttes til Lamarka skole i 2020



e) 8.-10. trinn på Holmstad skole flyttes til Sortland ungdomsskole i 2020

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken omgående fortsette arbeidet med ny idrettshall på Strand og ny idretts- og svømmehall i Sortland Sentrum.



3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur



4. Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019