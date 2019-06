Sortland betalte ingenting, beklaget ingenting

Sortland

Kommuneadvokaten orienterte om at det under formannskapsmøtet 24. januar hadde blitt gitt en lukket orientering om at Rosenvinge hadde stevnet Sortland kommune for manglende inngrep ved mobbing i Sortlandsskolen.

– Hovedforhandlingen var berammet til 22. og 23. mai i år, men saksøker og kommunens forsikringsselskap, Protector Forsikring, inngikk en utenomrettslig avtale. Denne avtalen innebærer ingen økonomiske krav eller krav til beklagelse av Sortland kommune, og kommunen har ingen utgifter eller egenandel knyttet til denne saken, sa kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang.

Rosenvinge dropper mobbesaken mot Sortland kommune – Jeg vil aldri oppnå rettferdighet gjennom en rettssak William Rosenvinge har droppet søksmålet mot Sortland kommune.

Formannskapet i Sortland: Orienterte om rettsstrid bak lukkede dører Formannskapet valgte torsdag å lukke orienteringen om rettstvisten mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, tidligere elev ved Holmstad skole.

Mekling mellom Rosenvinge og kommunen avlyst: – Vi klarer ikke å se at vi sitter med skyld som gjør at vi skal gå i forhandlinger Kommunalsjef Erik Strand for skole og oppvekst mener det fra kommunens side ikke var noe grunnlag for å gå i forhandlinger. Det ville innebære en erkjennelse av at de hadde gjort noe galt, sier han.

Rosenvinges advokat om avlyst meklingsmøte: – Jeg føler at kommunen kanskje har holdt oss litt for narr William Rosenvinges advokat Svein Kjetil Svendsen er overrasket over at Sortland kommune ikke ville møte dem til mekling likevel. Han sier de kunne vært villige til å strekke seg når det gjelder kravet mot kommunen.

Sortland kommune avlyser meklingsmøte med Rosenvinge Meklingsmøtet mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, skulle etter planen finne sted tirsdag. Slik blir det ikke.

Ber tidligere mobbeofre ta kontakt raskt Neste uke er det meklingsmøte mellom William Rosenvinge og Sortland kommune. Rosenvinge håper så mange som mulig med lignende historier tar kontakt før den tid. Samtidig sier advokaten at de er åpne for å komme til enighet med kommunen før rettssaken.

Saksøkte Sortland kommune for millioner Rosenvinge-sak utsatt til mai Rettssaken mellom tidligere Sortland-elev William Rosenvinge og Sortland kommune er utsatt til 22. mai. Dette skyldes at utarbeidelsen av en sakkyndig rapport har tatt tid.

Konkludert med ett brudd hittil i år Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.

Forlenger søknadsfristen for rektorstillinger med ti dager – Utfordrende å få nok kvalifiserte søkere til slike stillinger I helga gikk i utgangspunktet søknadsfristen for stillingene som rektor på Strand og Sigerfjord ut. Nå er den utsatt med ti dager. Sortland sliter med å tiltrekke seg nok søkere til rektorstillinger.

Ordføreren om mobbing i Sortland: – Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet Det ble under formannskapsmøtet torsdag tatt til orde for en bred og grundig gjennomgang av kommunens arbeid mot mobbing og status for mobbearbeidet på skoler i Sortland. Dette skjer etter flere avsløringer i mediene.

Orienterte om mobbesaka i formannskapet: – Alle sakene som kommer i mediene er utfordrende Oppvekstsjef Erik Strand holdt orientering om saka mellom kommunen og William Rosenvinge torsdag. Han kritiserte mediene og sa kommunen er i en vanskelig posisjon siden de ikke kan kommentere den pågående saka.

Oppvekstsjef Erik Strand: – Jeg har full tillit til de ansatte og ledelsen ved Holmstad skole Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, tror at ledelsen ved Holmstad skole, tar tak i utfordringene knyttet til mobbing. Han er uenig at det er en «mobbekultur» ved skolen.

Mange mobbeofre har kontaktet William Rosenvinge: – Oppførselen til Sortland kommune har vært bøllete Den siste uka har vært en positiv opplevelse for William Rosenvinge, som opplever at til og med folk på gata stanser og sier hyggelige ting. Samtidig er han ikke fornøyd med måten Sortland kommune har agert på i saken.

Mobbesaken i Sortland: «Jeg kan ikke huske at en lærer noen gang grep inn» Vitneuttalelsene som følger med William Rosenvinges stevning av Sortland kommune forteller om omfattende mobbing, manglende inngripen fra lærere og et mønster som gjentok seg. Kommunens vitneuttalelser forteller derimot en annen historie.