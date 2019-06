– Må slutte å flikke oppi de samme veihullene hvert år

Torsdag er det budsjettmøte i Sortland. I et innlegg på VOL svarer Høyre på den siste tids kritikk mot varslede kutt. - Selv om det er noen smertefulle grep som nå må tas for bringe driften i balanse, så mener vi at det kommende året og fremtiden vil vise at vi bygger et robust og godt sortlandssamfunn, skriver Silvia Ovik og Christian Nordheim.