Marion Ravn til Fæsterålen

Sortland

Det skal hun gjøre med fullt band. Ravn har nettopp gitt ut singelen “Tyv”, som er første smakebit av et helt album som kommer høsten 2019. Her er også alle låtene på norsk.

– Marion har jo røtter både i Bø og Lødingen, så dette blir på en måte å komme hjem for henne. Jeg tror folket i Vesterålen vil ta imot henne på beste måte, nemlig å møte mannsterke når hun spiller foran Fæsterålenpublikummet, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Ifølge festivalsjefen er årets Fæsterålen-progam snart i boks.

– Iløpet av noen få dager nå så er festivalprogrammet komplett. Jeg tror dette kommer til å bli et heidundrende 5-års jubileum, slår Stein Inge Pedersen fast.