Vil gi staten fylkesveiene tilbake - og flytte legevakta fra Hadsel til Sortland

Samarbeidsforum for Frp i Vesterålen, ønsker legevakta lagt til Sortland, for å gi et bedre tilbud til vesterålinger flest. – Vi vil også fortsette å arbeide for at staten skal overta ansvaret for fylkesveiene, sier Halvar Rønneberg.