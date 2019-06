23 nye statsborgere feiret på Sortland

Sortland

I alt var 100 nye statsborgere invitert til seremonien. De inviterte var fra hele nordfylket.

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen, assisterende fylkesmann Monica Iveland og Sølvi Foss holdt taler for dagen. Tidligere fylkesmann Hill-Marta Solberg var også til stede. Det samme var politiinspektør Per Erik Hagen, samt to ordførere. Den ene var Karianne Bråthen fra Øksnes.

Sistnevnte ønsket de nye statsborgerne velkommen, men understreket at de måtte holde på språk og kultur som en viktig del av sin identitet.

Det var flere musikalske innslag.