Disse to lover «tidenes utstilling» ved Sortland museum i august

Sortland

Seabed åpner 14. august, og i disse dager er museumsområdet i Kulturfabrikken mer lik en byggeplass enn noe annet. For hele 700.000 skal prosjektet koste til slutt. For det er ikke småtterier det som skal bli sluttresultatet:

– Dette er den største satsingen i Sortland museum sin historie, sier konservator Ane Høyem ved Sortland Museum.

Seabed er både utstilling, formidlingsopplegg og en konferanse. Alt om det som er og foregår under vann.

– Dette er jo veldig i tiden. Jobben mot plast i havet har pågått ei stund, og er noe som er veldig i tiden. Formålet med Seabed er å vise frem å gi barn og unge kunnskap om det storslåtte undervannslandskapet, og samtidig øke bevisstheten rundt marin forurensing og forsøpling. Gjennom å delta aktivt i en interaktiv utstilling, vil barna få kunnskap om dette og ideelt sett vil det være med å skape et engasjement, sier Høyem.

I ukedagene vil Høyem og andre ved museet guide, men i helgene vil ungdom stå for guidingen.

– Så håper og tror vi utstillingen blir så spennende, at barn vil tilbake og tar med foreldrene. Vi mener også at utstillingen vil være godt egnet for turister. Så selv om den er lagt opp for barn og unge, er dette noe vi mener skal være interessant for langt flere også.

Bygges om

I disse dager er snekkere i gang med en ombygging og utvidelse av museumsområdet inne i Kulturfabrikken på Sortland. Området vil nå få større plass i Kulturfabrikken og vil også få en helt ny utforming. Her skal det settes opp en «løype» hvor det ifølge Høyem skal legges opp en «banebrytende» utstilling som med video, kunst og andre virkemidler skal gi et inntrykk av at du befinner det under havets overflate.

– Dette blir noe helt unikt. Jeg tror vi knapt har sett maken til noe slikt. Målet er å få 5000 besøkende, sier avdelingsdirektør i Museum Nord Vesterålen, Brynjar Pettersen.

– Vi har med oss også flere kunstnere som skal være en del av utstillingen. Så dette blir et prosjekt med masse forskjellige inntrykk og uttrykk. Og så vil jeg ikke røpe hva avslutningen blir, men jeg kan si at vi avslutter utstillingen med et smell, legger Høyem til.

Utstillingen er gratis og er ment å være et lavterskeltilbud. Nordland fylkeskommune går inn med 200.000 kroner i prosjektet gjennom «Miljømillionen» og ellers er flere i det lokale næringsliv, Forskningsdagene, Den kulturelle skolesekken samt Museum Nord inne og finansierer på totalpakken på 700.000.

Utstillingen varer fra 14. august og i alle fall i ett år, kanskje også to år.

Konferanse

I tillegg til utstillingen, skal det også arrangeres en konferanse. Den er planlagt til 25. september.

– Det er mange konferanser, men denne konferansen blir for og med barn og unge. Konferansen arrangeres sammen med Sortland ungdomsråd og Kulturfabrikken.

– Vi jobber med å få på plass programmet, men lover at det kommer til å bli fantastisk. Vi jobber nå med å sikre de siste midlene, slik at dette blir en helt enestående konferanse, sier Høyem entusiastisk.

Fylkesråden åpner

14. august kommer fylkesråd Aase Refsnes og åpner utstillingen. Her vil det være en storslått åpning, men detaljene vil ikke museet ut med.

– Vi lover at det blir storslått, men mer om det kommer vi tilbake til, sier Høyem og Pettersen med lure smil om munnen.