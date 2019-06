Øde Nerdrum før faren Odd Nerdrums utstillingsåpning på lørdag:

– Du er idiot om du ikke får med deg denne utstillingen

Lørdag er det duket for årets hovedutstilling ved Galleri Jennestad. Kunstnerne Odd Nerdrum og Elisabeth Werp stiller ut. Kurator for pappa Odd Nerdrum, Øde Nerdrum, er ikke i tvil om at folk bør få med seg utstillingen.