– Veksten fikk starte tidlig, og vekslingene mellom varme og regn er suverent

Minimalt med tele og en tidlig start på vekstsesongen, gjør at 2019 så langt har vært et godt år for bøndene i regionen. – Det kan ligge an til tredjeslått, selv om det ikke er en hovedstrategi for Vesterålen, sier Ragnhild Renna.