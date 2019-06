Håper på godt oppmøte til bredbåndsmøte

Sortland

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, er tirsdag invitert til Sortland for å fortelle hvordan selskapet kan gi innbyggerne et godt breibandstilbud, etter at dagens kobbernett fases ut.

Mange av kommunens innbyggere får sitt internettilbud levert gjennom Telenors kobbernett. Telenor har varslet at de ikke vil fortsette å vedlikeholde eksisterende kobberkabler. Derfor må mange finne andre løsninger for å få internettilgang.

Håper på godt oppmøte

Fra kommunens side håper man på godt oppmøte i Samfunssalen.

– Vi håper at folk kommer og stiller spørsmål. Det handler om planene Telenor har for å kunne levere et breibandstilbud i kommunen vår. Da er det lov å stille alle mulige spørsmål om hva man kan forvente seg, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Ikke god nok

Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier det er interessant å se på hvordan man kan få kommersielle selskaper å bygge ut i områder der det normalt ikke er lønnsomt å bygge ut. Flere steder i Sortland, blant dem Holmen er blant steder der bredbåndsdekningen i dag ikke er utbygd.

– Slik det er i dag er det mange steder der bredbåndsdekningen ikke er god nok. Samtidig er man avhengig av at det er et visst antall abonnenter for å få ned prisen, ettersom dette er dyrt å bygge ut. Det er interessant å se på hvordan vi kan samarbeide for å få til en utbygging, sier hun.