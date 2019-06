Denne gjengen gleder seg til å ønske velkommen til Blåbyleiren neste uke

Sortland

Blåbyleiren er et tilbud som ble startet av en klasse ved idrettslinja ved Sortland videregående skole for flere år siden. Også i år er det årets 2. klasse ved linja som står for arrangementet. Overskuddet av leiren, går til å finansiere en klassetur for klassen neste skoleår.

Arrangementet er for barn fra 1. til 7. klasse, der vi tilbyr en rekke aktiviteter innenfor friluft, lagsport, individuell idrett og lek.

Barna vil få brømat og drikke alle dagene, og få en del utstyr til odel og eie.

Vol slo av en prat med noen av elevene som skal arrangere leiren fra mandag til onsdag i neste uke.

Jonas Aloyseous, Kristine Pettersen, Emanuel Thum Thang , Gard Isak Normeland og Niklas Andre Ellingsen er noen av de som skal være med å arrangere Blåbyleiren i neste uke.

– Vi håper og tror dette blir veldig bra. Vi har laget et veldig bra opplegg, og vi er sikre på at barna kommer til å kose seg veldig, sier Jonas Aloyseous.

