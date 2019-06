Utsatte Strandskogjordet-behandling

Sortland

Saken ble nok en gang behandlet i formannskapet i dag. Ifølge Bladet Vesterålen, skal fylkeskommunen og Statens vegvesen være nær ei omforent løsning om å beholde deler av dagens kryssløsning.

Det betyr at det som har vært ei midlertidig løsning med inn og utkjøring til Xtra på Strandskogjordet, kan bli permanent. De næringsdrivende på nedsiden av veien, som tidligere har fått beskjed om at de må skaffe ny innkjøring for å minske trykket mot Vesterålsgata, får i såfall etter alle solemerker behold sin nåværende innkjøring også. Hva som beholdes og hva som må gjøres, er ennå ikke klart fra fylkeskommune og vegvesen sine sider.

På bakgrunn av at det nå kan se ut som at partene kan finne ei løsning, som kan spare Sortland kommune for millioner, siden de da slipper å lage ny adkomst til bedriftene på nedsiden av Vesterålsgata, ba orfører Tove Mette Bjørkmo at saka skulle utsettes.

Høyre ba om at saka skulle legges ut på høring som den var. Det ville innebært at formannskapet gikk for at de midlertidig løsningene skulle gjøres permanente, men at de da ville sette seg klar til hoggs fra fylkeskommune og vegvesen. Flertallet ville derfor utsette saka i påvente av avklaringer fra vegvesenet og fylkeskommunen.

Dette utsettelsesforslaget gikk gjennom mot Høyre sine stemmer.

