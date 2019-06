Regjeringen sier nei til evigvarende kvoter

Sortland

Dette går fram av en storingsmelding som presenteres fredag formiddag.

Den viktigste er at de som allerede har kjøpt kvoter, kan benytte dem 15 år lengre enn de allerede har avtalt med staten. I departemental språkdrakt lyder endringene:

–Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.

–Strukturkvoteordningens tidsbegrensningopprettholdes med videreføring av kvotetak pådagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag,uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.

–Ved bruk av strukturkvoteordningen avkorteskvotefaktorene med 10 pst. som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs.at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.

–Fartøyeier gis mulighet til å søke om konvertering av strukturkvoter til kvotefaktorer med15 års lengre varighet enn någjeldende tidsbe-grensning. Ved konvertering fordeles deler avstrukturgevinsten innenfor de angjeldende fartøygrupper.

–Konvertering vil være frivillig for den enkelte.

Lett å regne ut kvotene

I dag tildeles båtene fiskekvoter gjennom årlige deltakeradganger. Sånn bør det ikke være i fremtiden, mener regjeringen. De vil at båtene i stedet skal få tildelt kvotefaktorer. Det betyr at alle lett kan regne ut kvoten sin.

Forslagene lyder:

- Årlige deltakeradganger og konsesjoner erstattes med en felles fiskeritillatelse.

– Det enkelte fartøys andel av disponibel kvote fremkommer av kvotefaktorer som tildeles fartøy med relevant fiskeritillatelse.

– Dynamiske kvotefordelingsmekanismer erstattes av en fast fordeling.

Leie og markedsplass

Regjeringen foreslår også at ordningen med kovteutleie skal institusjonaliseres, og det skal opprettes en markedsplass der inntil halve kvoten kan leies ut:

Forslagene lyder:

– Det skal opprettes en ordning for kvoteutveksling for ut- og innleie av kvoter innenfor et kvoteår.

–Kvoteutvekslingsordningen skal begrenses til ut- og innleie av maksimalt henholdsvis 20 og50 pst. av verdien av fartøyets kvoter.

–Det opprettes en selvfinansierende markedsplass for å sikre effektiv, transparent og fleksibel kvoteutveksling.

Samfiskeordningen forsvinner

I dag kan båter "samfiske" kvotene sine. Det vil si at flere kvoter kan fiskes på en båt. Dette er en ordning som mange sjarkfiskere benytter seg av.

Denne ordningen bør bort, mener regjeringen. De foreslår også at næringen skal finansiere en kondemneringsordning for båter under 11 meter.

Åpen gruppe

«Åpen gruppe» skal fortsette mer eller mindre som før, foreslår regjeringen, men det etableres særlige betingelser for enkelte fiskere under 30 år,som har egen båt. Åpen gruppe er en gruppe fiskere som det er lett å komme inn i.

Sånn lyder forslagene:

- Åpne grupper opprettholdes med en fast andelav hensyn til småskalafiske, for at ungdom skalkunne etablere seg i fiske uten for høye kostnader, og for å bidra til å sikre det materiellegrunnlaget for samisk kultur.

–Næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i de omfattede områdene opprettholdes gjennom en videreføring av Kystfiskekvoten

–Fartøy i åpen gruppe eid av fiskere under 30 årgis et kvotetillegg fra gruppekvoten til åpengruppe. Dette vil tydeliggjøre begrunnelsenfor å ha åpne grupper, som er at disse skallegge til rette for at ungdom skal kunne etablere seg som fartøyeiere.

–Skole- og lærlingekvoteordningen opprettholdes for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjennomføre mer praktisk rettet under visning.

–Det etableres en kvotebonusordning for fiskere med eget fartøy under 30 år som vil gi fartøy eid av om lag 5 fiskere om lag 80 pst. av kvo-tegrunnlaget til et fartøy i lukket gruppe i 5 år. Ordningen vil over en 5 års periode gi fartøyeid av om lag 25 unge fiskere et bredere kvote-grunnlag i åpen gruppe. Kvoteavsetninger tilrekrutteringskvotebonusordningen hentes fraden samlede avsetningen til ekstrakvoter.

Trålerne

I mange år har torsketrålernes leveringsplikter vært satt kraftig under debatt. Torsketrålflåten lever så å si ikke fersk torsk til bearbeiding i Norge, men fryst fisk, som i stor grad eksporteres ubearbeidet. Mange vil nok ta til ordet for at pliktene skal strammes inn, men det skjer ingen store endringer, om regjeringen får sine forslag vedtatt:

–Opprettholde dagens aktivitetsplikt, på gjeldende vilkår.

–Dagens primære tilbudsplikt opprettholdes.Den sekundære tilbudsplikten endres til åomfatte Nord-Norge.

–Avregningsperioden for bearbeiding endres frahver omsatte fangst til månedlig avregning.

–Bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 pst. til 75 pst.

Regjeringen vil sette av inntil fem prosent av torskekvotene til ekstrakvoteordninger, som skal motvirke sesongvariasjoner.

Markedsplassen, som regjeringen ønsker å etablere, skal også gjøre det mulig for båtene å dele kvotene sine opp i pakker. De som ønsker å spesialisere seg på å fiske en art, kan bruke markedsplassen for å kvitte seg med noen arter til fordel for andre.

Kvotebeholdning

Regjeringen vil dessuten at det skal etableres en "kvotebeholdning". Hver gang noen kjøper seg ekstra fiskekvoter, får de kjøpe 80 prosent av enkeltkvoten. De resterende 20 prosent skal settes av til en "kvotebeholdning", som kan leies inn til andre fartøy i samme grupppe.

– Kvotefaktorenei kvotebeholdningen kan danne grunnlag for utleie av kvote på markedsplassen for kvoteutveksling, på en slik måte at ressursfordelingenmellom fartøygruppene blir opprettholdt, skrives det i meldingen, som anslår at dette kan gi 100 millioner kroner i inntekter.

Forskjell

Tidligere når ulike regjeringer har foreslått endringer i fiskeripolitikken, har det vært som å spille "Bingolotto" i Stortinget. Man har aldri kunne forvente at endringene ble vedtatt. Den store endringen denne gangen, er at det er en flertallsregjering som legger fram forslagene.

Det avspeiler de første kommentarene fra næringen:

– Jeg ønsker tid til å studere helheten før vi tar stilling til de ulike forslagene, men jeg konstaterer at meldingen har støtte fra stortingsflertallet, men at det inviteres til justeringer og en bredere politisk plattform. Det synes jeg er klokt, og oppfordrer ansvarlige politiske parti å ikke sette seg selv på sidelinjen når rammevilkårene i næringen fastsettes, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt i en pressemelding.