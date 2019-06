- Jeg hadde tenkt å gi meg med denne utstillingen, men må vudere å fortsette nå

Sortland

Åpningen av hovedutstillingen på Jennestad pleier å være en godt besøkt affære. Til tross for noe ruskete vær, var også lørdagens åpning i stil med tidligere utgaver.

Odd Nerdrum og Elisabeth Werp er årets utstillere, og siste utgave av hovedutstillingen er kalt «Den største noensinne» av gallerist Kåre Bjørn Kongsnes.

– Dette er den nittende utstillingen ved Galleri Jennestad, og det er den største, sa han under åpningen av utstillingen.

Årets åpningstaler var forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø.

– Vi hadde en kulturminister som for litt siden sa at om kunst ikke var provoserende, er det ikke kunst. Da er vel denne kunsten i dag og mange andre ikke kunst da, spøkte han, før han gikk mer inn på historikken og kunsten til Werp og Nerdrum.

Odd Nerdrum var ikke tilstede, men hans sønn Øde Nerdrum har kurert utstillingen for sin far. Elisabeth Werp var imidlertid tilstede. Vi snakket med dem begge få dager før åpningen. Intervju med dem kan du se her.

Fortsetter?

Gallerist Kongsnes var rørt og begeistret over oppmøtet. Selv mente han at dette var den best besøkte utstillingen ved galleriet noensinne.

– Det er det største og den best besøkte, sier Kongsnes til Vol.

Og egentlig hadde Kongsnes tenkt å avslutte sin gallerist-karriere her med denne utstillingen.

– Nå er jeg mer usikker. Når jeg ser hvor mange som er her, tenker jeg at dette er noe vesterålingene vil ha. Så jeg får gjøre opp status etter vi er ferdig.

Dermed kan det hende at det blir flere sommerutstillinger på Galleri Jennestad.

Variert

På utstillingen viste Nerdrum oljemalerier og grafiske kunstverk, mens Werp stilte ut oljemalerier.

Under åpningen, som ble holdt av forfatter Tommy Sørbø, ble det også tid til musikalske innslag.

Etter utstillingsåpningen, ble det holdt kunstkafé på Handelsstedet. Her med et såkalt standup/edutainment-program med Sørbø.