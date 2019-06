Resirkulert hitmaskin klare for Fæsterålen

Sortland

I fjor spilte det populære bandet på festivaler som Øya, Slottsfjell, Bukta og Trænafestivalen for å nevne noen. Nå kommer de til Fæsterålen.

– Dette er veldig karismatisk og sommerlig nordnorsk poprock som jeg tror vil gå rett hjem hos festivalpublikummet, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

27 uker på NRK P3s spillelister

Gutta i bandet har en klar gitarsound på låtene sine. Ikke så rart når bandet egentlig består av fem gitarister, som like godt kunne trukket lodd om hvem som skulle spilt bass, orgel og trommer.

Hele 27 uker lå låta deres “Over vannet” på NRK P3s liste i fjor sommer.

Med sine karismatiske konserter har de blitt kjent for å få publikum til å danse uansett hvor de drar. I fjor lå låta “Over vannet” på NRK P3s lister i hele 27 uker. Resirkulert er også kjent for hiten “Nederst på lista” som på tross av navnet har nesten 300 000 streams på Spotify.

Billettsalget opp 30%

Fæsterålen feirer fem år i år og har i anledning jubileumet booket den mest kostbare artistrekka hittil. Og det skulle vel nesten bare mangle. Ved inngangen til juni hadde Fæsterålen solgt 30% flere billetter enn ved tilsvarende tidspunkt i fjor.

– Vi ønsker jo å alltid by på noe ekstra og strekke strikken litt, sier fæstivalsjef Stein Inge Pedersen. At så mange kjøper billetter tidlig tyder jo på at folk liker artistrekka, og kanskje en liten frykt for at det skal bli utsolgt.