Følg dagens styremøte i Nord Universitet

VOL har skrevet en rekke saker om at studietilbud i Hadsel kunne bli lagt ned, men innstillingen er at de skal bestå. Derimot spøker det for utdanningen på Nesna.

I dag avgjøres saken.

Nesna-ordfører truer med å ta 130 millioner kroner ut av Nord universitet Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) truer med å ta penger, ansatte og aktivitet fra Nord universitet, dersom campus Nesna legges ned.