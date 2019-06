33 kjøretøy fikk bruksforbud etter storkontroll

Sortland

Statens vegvesen kontrollert kjøre- og hviletid, teknisk stand og løyver og tillatelser på 14 busser.

– Sjåførene på fem av bussene hadde kjørt for lenge uten hvile og fikk advarsler. Her har det blitt mye bedre de siste årene, de fleste bruker nå to sjåfører i bussene som bytter på å kjøre. De hadde også tillatelser og papirer i orden og bussene er i god teknisk stand, sier kontrolleder Frode Nilsen i en pressemelding.

Tilhengerslurv

117 andre kjøretøy ble også kontrollert, både vanlige personbiler, vogntog og tilhengere.

– 33 kjøretøy fikk bruksforbud, de fleste av disse var tilhengere. Dette var i all hovedsak campingvogner og tilhengere til personbil. Det var flere som manglet lys og speil og fem sjåfører hadde heller ikke førerrett til å kjøre med tilhengeren. Disse sjåførene ble anmeldt, sier Nilsen.