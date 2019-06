I dag får Kleiva ny giganttraktor

Sortland

Landbruksskolen på Kleiva får i dag overlevert en ny traktor. Den koster 1,25 millioner kroner.

– Dette blir et skikkelig løft for driften av skolen og for elevene, som får ta i bruk den nyeste traktorteknologien, sier Birger Holand, fagleder for gårdsdriften ved skolen.

Han beretter at nymaskinen har det aller nyeste av teknologi.

– Blant annet har den helt ny GPS-teknologi i førerhuset. Alle skiftekart kan legges inn på maskinen, og bonden kan dermed så gjødsel på centimeteren i stedet for, som i dag, på meteren, sier Holand.

Han sier at traktoren kommer til å bidra til mer optimalisert drift både for gården og for skolen.

Traktoren er en Case IH Maxxum 115 CVX. Noa maskin AS er leverandøren.