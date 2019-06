Sortland

Ifølge VOLs mann på stedet, ser fronten og ene dekket ut til å ha fått litt skader etter uhellet. Føreren sier seg uskadet i forbindelse med hendelsen. Han forteller at styringa svikta og prøvde å bråbremse uten hell. Varebilen og berginga, var for øvrig ikke til hinder for trafikken.