Vestnorsk kraftgigant kjøper Vesterålskraft Strøm

Sortland

Vesterålskraft Strøm er Vesterålskrafts salgsselskap. Det er 100 prosent eid av Vesterålskraft. I fjor omsatte selskapet for nær 91 millioner kroner, som var litt mer enn det dobbelte selskapet oppnådde i 2016. Veksten var også særdeles frisk målt mot 2017, 69 prosent. Selskapet hadde i fjor 13 ansatte som utgjorde 15,9 årsverk.

Økte omsetningen i takt med strømprisen Vesterålskraft Strøm AS økte omsetningen fra 53,7 millioner kroner til 90,8 millioner kroner fra 2017 til 2018. Ifølge daglig leder Stig Abelsen, er det en enkel årsak til fjorårets gode resultat – strømprisen.

Fram til 2010 ble Vesterålskraft sin strøm solgt via Kraftinor, men Vesterålskraft etablerte da et eget salgsselskap, som de nå selger til Fjordkraft. Salget vil gi en saftig gevinst i regnskapene til Vesterålskraft. Salgsselskapet er nemlig bare bokført til 644.000 kroner i konsernets balanse.

– I samarbeid med eierkommunene våre, har vi valgt å omgjøre kjøpesummen til aksjer i det børsnoterte selskapet, Fjordkraft Holding ASA. Det betyr at kommunene våre Bø, Øksnes og Sortland, nå gjennom Vesterålskraft, er medeiere i Norges største kraftselskap, sa styreleder i Vesterålskraft, Jarle Ragnar Meløy under en pressekonferanse torsdag ettermiddag, der nyheten ble presentert.

Han fortalte videre at det var et enstemmig styre i Vesterålskraft som sto bak salget.

– Dette er en stor mulighet for Vesterålen. I vår glasskule for strømoppsetting har vi små marginer og stort kapitalbehov fra økende nasjonale og internasjonale aktører. Med en av landets største strømleverandører i ryggen, får vi med dette en unik mulighet for at vår organisasjon kan vokse i hele landsdelen og sikre en bærekraftig fremtid for våre medarbeidere, og ikke minst være med å skape vekst der vi bor, sa Meløy.

Gigant

Det er en gigant som kjøper seg opp i Vesterålen. Fjordkraft omsatte i fjor for 6,7 milliarder kroner, som var en vekst fra 4,4 milliarder kroner.

Selskapet hadde tidligere bergensbaserte BKK som største eier med en aksjepost på tett oppunder 50 prosent, men for kort tid siden solgte BKK seg kraftig ned og selskapet eier nå 23 prosent av Fjordkraft. Skagerak Energi eier 22,6 prosent. Folketrygdfondet, DnB, John Fredriksen-eide Geveran Trading og en rekke andre investeringsfond er andre store eiere.

Fjordkraft Holing-aksjen omsettes på Oslo børs og selskapet prises i dag til 4,6 milliarder kroner. Selskapet selger ikke bare kraft, men også mobiltelefonabonnement. Fjordkraft har passert 70.000 abonnementer.

Vesterålskraft mottar 621.341 aksjer i Fjordkraft Holding ASA som oppgjør for transaksjonen, går det fram av en børsmelding.

Satser på Sortland

Fjordkraft har bestemt seg for å bruke Sortland som base for videre vekst i Nord-Norge. Det kan gi nye arbeidsplasser til Sortland.

En unik mulighet for Vesterålen

Vesterålskraft AS eier selskapet som nå blir Fjordkrafts hovedbase for satsingen videre i Nord-Norge.

– Vesterålskraft Strøm AS er ett av datterselskapene i Vesterålskraftkonsernet, og det er kun dette ene selskapet som blir oppkjøpt. Vi ser dette som en mulighet for hele konsernet, og til å sikre fortsatt vekst og attraktivitet for Vesterålen - det er jo det vi i bunn og grunn brenner for, sier administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvar Pettersen, i en pressemelding.