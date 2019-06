Agnar Dagnor Romset fikk Kongens fortjenstmedalje

Sortland

89-åringen var sterkt involvert i arbeidet som Torbjørn Christiansen startet.

Kyst og Fjord skrev en artikkel i 2012 om da 82 år gamle Romset.

–Torbjørn Christiansen har med rette fått æren for oppfinnelsen. Men det var Romset som satte den ut i livet. Historien om oppfinnelsen som revolusjonerte sjarkfisket handler om utholdenhet og nøysomhet, oppfunnet og utviklet i Nyksund, et fiskevær på vei mot avgrunnen. Fra oppfinnelsen ble gjort i 1954 til den første fungerende maskinen så dagens lys, gikk det hele seks år, og ytterligere seks år gikk før det begynte å bli fart på salget. I mange år hadde absolutt ingen tro på oppfinnelsen, bortsett fra de to, Christiansen og Romset. De nektet til gjengjeld å gi opp. Det var 24-åringen Agnar, Nyksunds svar på Reodor Felgen og nylig ansatt på Kristiansens filetfabrikk, som fikk jobben med å lage den nye oppfinnelsen. Torbjørn Kristiansen var fiskekjøper og et dyktig forretningstalent, men noen tekniker var han ikke. Derimot hadde han et brennende ønske om å gjøre hverdagen lettere for fiskerne, samt en ukuelig tro på at det skulle være mulig å automatisere juksasnella. Den skulle kunne slippe snøret ut, fiske på valgte dyp, rykke i snøret slik fiskeren gjorde og hale inn fangsten, skrev Kyst og Fjord

