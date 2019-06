Sortlandsskolene melder om kjempegode elevresultater

Sortland

Skolene rundt i Vesterålen kunne melde at de har alle fått gode resultater av avgangs klassene sine. Sortland Ungdomsskole har i år fått de beste resultatene siden 2008. Sortland Vgs har også hatt et kjempeår med et av de beste resultatene på lang tid.

Andøy vgs, Andenes barne- og ungdomsskole, Stokmarknes ungdomsskole, Myre Skole, Bø Ungdomsskole, Melbu skole og Risøyhamn skole sier at de har oppnådd litt over gjennomsnittlige resultat.

Helena Solvoll sier til VOL at hun har planer om å gå på studiespesialisering og ta realfag. Hun sier at hemmeligheten bak de gode karakterene er å jobbe masse med oppgavene når man leser lekser eller er i klasserommet.

– Det er viktig å være flink å følge godt med i timene, og notere hver gang læreren forteller noe nytt, sier hun.

Hun begynte å ta leksearbeidet på alvor i åttende klasse fordi hun ønsket å gjøre det bra på skolen. Hun lærte fagene lett, og brukte ikke så lang tid på å lære nytt fagstoff.

Videregående

En annen som har fått veldig gode karakterer er Gine Alida Ellingsen (19). Hun var elev ved Sortland Videregående skole og gikk studiespesialisering. Hun fikk et snitt på 5,76 uten realfagspoeng, og 6,06 med realfagspoeng. Det tilsvarer 19 seksere og seks femmere.

– De mest utfordrende fagene var realfagene, men samtidig de mest interessante. Det er mye man både skal huske, regne ut og ikke minst forstå. Jeg har brukt timene mine på skolen godt, jobbet jevnt og tatt skolen seriøst, sier hun.

Planen hennes for høsten er å studere jus i Oslo. Når hun er ferdig med utdannelsen, ønsker hun kanskje å jobbe med klima- og miljøutfordringer. Hun ønsker å jobbe med dette fordi hun mener det er en av de største problemstillingene vi har i verden i dag, som det er viktig at vi finner løsninger til raskt.

– Når begynte du å ta karakterene seriøst?

–Jeg begynte veldig tidlig å konkurrere med meg selv for å gjøre det best mulig, og det har vært noe jeg har brydd meg om helt siden starten av ungdomsskolen.

Selv om skole har blitt prioritert, sier hun at familie, venner og fotball også har vært viktig, og har gitt ekstra energi til å sette seg ned med skolearbeidet.

Helsefag

Emilie Berg (19) er en annen elev som har fått gode karakterer på sitt avgangsvitnemål. Hun var elev ved Sortland vgs og tok påbygning til generell studiekompetanse. Hun gikk ut med 5,34 i snitt karakter, noe som tilsvarer 13 seksere, ni femmere og fire firere.

Før hun tok påbygning til generell studiekompetanse gikk hun helsefagarbeider på Hadsel vgs.

– Hva ønsker du å jobbe som?

– Jeg har tenkt på å skal jobbe med radiografi, men jeg er ikke helt sikker.

Hun har tidligere jobbet som hjelpepleier, og hun ønsker å jobbe med noe personlig, men ikke intimt, så hun tenker at ved å jobbe med radiografi så kan hun jobbe med noe som er personlig, ikke intimt, og noe hun syns er spennende.

– Var det noen fag du synes var vanskeligere enn andre?

– Programfagene var overaskende vanskelig, men sosiologi syns jeg var tyngst på det siste året. Sosiologi var ikke helt slikt som jeg hadde trodd, det var ikke så relatert til det jeg hadde gjort tidligere som jeg trodde det var.

Det som hjalp Emilie med å kunne klare å oppnå disse resultatene var at hun hadde et godt støttesystem rundt seg. Hun holdte gode rutiner, passet på at hun var nok opplagt, fikk nok aktivitet og holdte et sosialt liv samtidig som hun fokuserte på skolen.

Skolen har ikke vært noe særlig større prioritering for henne enn andre ting, hun har møtt opp når hun må og gjort det hun må gjøre, men det har ikke skygget over andre ting hun vil gjøre.