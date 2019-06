Vil ikke ha lovpålagt navn

Sortland

Skal «barnet» virkelig hete Vesterålen Interkommunale råd? – Nei, svarte Sture Pedersen. – Det må dessverre det, sa byråkratene.

– Vi må gjøre det etter loven dersom vi skal ha et samarbeid. Det må hete Vesterålen interkommunale politiske råd, sa Siv Dagny Aasvik, ledder av Regionrådet.

Kna litt på det i fellesskap

Forslaget til innstilling er tilpassa den nye kommuneloven.

– Fremgangen er at vi kan «kna litt» på det i dag. Saken skal tilbake til AU og «knas» før det skal sendes til Regionrådet, sa Aasvik.

Dermed kommer saken til behandling igjen til høsten.

– Siden dette skal til kollektive drøftinger i fagforeningene, er det greit at man er omforent om det som skal dit, sa sekretariatslederen.

– Må ikke distansere oss

– Jeg skjønner realitetene. Kommuneloven har skapt mye surr i min «skolt». Hvis jeg snakker for meg selv, så prøver jeg å være en politiker for folket, tett på folket og med folket og forhåpentlig i en god dialog. Med disse formuleringene, føler jeg at vi distanserer oss fra folk, sa Pedersen.

Han mener at Vesterålen Interkommunale råd klinger dårlig.

– Forstå meg rett. Det er mulig at det må være navnet på grunn av kommuneloven, men dette skaper distanse til folket. Jeg skulle ønske vi på et tidlig stadium kunne skaffe et enklere ord som sier hva vi er og skal gjøre, sa han..

Pedersen ønsker ei formulering, enten nå eller senere, med et navn som kan brukes på folkemunne og som er lettere å identifisere seg med.

VIP?

–Hjelp til at dette navnet blir lovlig! Hvis jeg blir innkalt til møte i Vesterålen interkommunale politiske råd, kommer ikke jeg til å huske hva det er slags møte jeg skal til, mente Pedersen.

– Vi kan forkorte det til VIP, spurte Karianne Bråthen.

– Det kommer jeg i hvert fall ikke å huske, sier Pedersen.

Knut Nordmo, varaordfører i Andøy hadde andre innvendinger.

– Dette er et samarbeidsråd, og en samarbeidsavtale. Jeg tenker at det må ligge i bunn at vi må se om det er andre oppgaver man kan løse i fellesskap i regionen. Jeg synes ikke det står noe spesielt om det i dag. Jeg synes det er litt diffust sier han.

Navneforslag og konkurranse

– Det er ikke umulig å invitere ungdommer eller noen andre på å gi forslag til navn? spurte Sture Pedersen.

– I loven står det at vi må hete interkommunalt politisk råd, det som foreslås blir et kallenavn eller et markedsføringsnavn, som vi kan bruke i det daglige, svarte Siv Aasvik.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel påpekte at det i loven står at det skal inneholde ordene: interkommunalt råd.

– De ordene skal være inne, men det står ikke spesifikt at de skal være de eneste, mente rådmann Randi Gregersen.

Siv Dagny Aasvik sendte ballen videre til det neste regionrådet, og ba dem om å jobbe med en navnekonkurranse og engasjement rundt navnet.