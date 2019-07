Tilbyr barn og unge å synge sammen med Sivert Høyem

Sortland

Høyem vil framføre sangen Into the Sea. Barn og unge i hele Vesterålen inviteres nå til å komme og synge sammen med ham på scenen under åpningen av Seabed.

– Det er fantastisk at Sivert kommer til Sortland. Vi lager Seabed for barn og unge, og vi håper mange benytter seg av muligheten til å synge i Seabed-koret sammen med ham, sier Ane Høyem, enhetsleder ved Sortland Museum.

Seabed er den største satsingen i Sortland Museums historie. Seabed er både en utstilling, et formidlingsopplegg og en konferanse for barn og unge. Seabed betyr havbunn, og det er havets betydning i nord, det sårbare økosystemet i havet og konsekvensene av marin forsøpling og forurensning som er tema for Seabed.

– Sortlandssundet, eller The Sortland Sound, som det heter på engelsk, spiller en sentral rolle i utstillingen. Derfor er det ekstra morsomt at Sivert, som kanskje framfor noen representerer det musikalske «Soundet» av Sortland, åpner Seabed sammen med barna, sier Ane Høyem.

Seabed-koret ledes av Mette Dyrnes, dirigent for Sortland barnekor. Barnekoret vil også synge på Into the Sea. Det er ingen påmelding for å være med i Seabed-koret, men de som vil synge må komme på en øving på Kulturfabrikken Sortland dagen før. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å delta.

Den offisielle åpningen av Seabed vil bli foretatt av Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Sortlands-ordfører Tove Mette Bjørkmo har også en sentral rolle under åpningen 14. august.

– Seabed er en dugnad i ordets beste betydning. Det betyr mye at nettopp Aase Refsnes kommer til Sortland for å åpne Seabed. Hun støttet tidlig prosjektet, og Nordland fylkeskommune har vært helt sentral for realiseringen av Seabed, mener Høyem.

Seabed er finansiert av Nordland fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Sortland Kommune, Reno Vest, Vesterålskraft, Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, Holmøy Maritime og Museum Nord. (pressemelding)