Kommer hjem til Sortland med kirkekonsert

Sortland

Hun er en av fire som spiller i Vulkan Quartet. De to konsertene er i en serie på fire. De to første er allerede spilt i Sør-Troms.

Vulkan Quartet debuterte i desember 2018 i Kyrre Texnæs Studio og har siden hatt flere konserter i Oslo-området. I mai opptrådte kvartetten på bransjetreffet Arena Klassisk og sesongen 2019-2020 har de store planer om en egen konsertserie på Vulkan i Oslo.

Maren er et kjent fjes fra musikermiljøet på Sortland. Hun var avgangselev ved musikklinja på Sortland videregående skole i 2001 og har blant annet erfaring fra LVO og Sortland strykeorkester.

Etter at hun var ferdig med mastergraden i musikk ved Musikkhøyskolen, har hun arbeidet som profesjonell musiker i blant annet Kork, Operaen og Arktisk Filharmoni. Nygård er fiolinist, men spiller bratsj i Vulkan Quartet.

Hun sier til VOL at de to konsertene i Vesterålen også handler litt om bevegelse. Det betyr at musikerne ikke sitter i ro på stolene sine hele tiden.

Kvartetten består for øvrig av Sander Tingstad og Kaja Pernille Østervold på fiolin og Marit Johansen på cello. Med seg på turnéen har de pianist Thomas Stenborg, også utdannet fra Norges Musikkhøgskole

Konsertene arrangeres i samarbeid med Creos Vederlagsfond, Furestiftelsen, Sortland menighet og Nyksund AS.

Konserten på Sortland holdes tirsdag. Onsdag er det konsert i Nyksund.