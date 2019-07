Her øker vin- og spritsalget mest

Sortland

Andenes går mest opp. Salget hos Vinmonopolet økte med 3,2 prosent i første halvår i år mot første halvår i fjor. Det er en økning på 1.128 liter.

Prosentvis stod perlende vin for den største økningen med 24,8 prosent, men volumene er lave, bare 525 liter. Brennevin er opp 1,7 prosent til 7.229 liter. Romsalget faller mest og akevitt økte mest første halvår.

Hvitvin var opp 6,0 prosent til 5.513 liter.

– Nettsalg

Siv Alsos ved Vinmonopolet på Andenes sier at salgsøkningen er et lite mysterium siden folketallet i Andøy går ned.

– Vi har noen turister innom som kjøper lokale produkter, men de er vant til andre priser enn det vi har. Det utgjør dermed ikke den helt store omsetningen, sier Alsos, som tror forklaringen ligger i internett og økt lokal bevissthet.

– Du kan nå bestille varer via en app på telefonen og hente dem på det lokale utsalget – kostnadsfritt. Det tror jeg har gitt økt salg. Og så tror jeg andværingene er mer bevisst på å handle lokalt og at det nå er færre som drar til Sverige for å handle, sier Alsos.

En ting er hun i hvert fall sikker på.

– Det er fint at omsetningen øker, sier hun.

Størst fall

Sortland har det største fallet i omsetningen. Totalt er salget ned 1,7 prosent. Brennevinssalget er ned 5,4 prosent. Perlende vin øker mest med 36,4 prosent til 1.034 liter. Rødvin er ned 3,7 prosent og hvitvin er opp 1,9 prosent. Marianne Nordvoll Breivik mener at været forklarer nedgangen (se video).

I Bø var det mindre endringer. Salget er opp 1,1 prosent til 14.689 liter. Musserende vin er opp hele 40 prosent. Det må kanskje sees i sammenheng med at bøpatriotene har fått sin egen musserende vin. I alt ble det solgt 489 liter musserende vin i Bø første halvår.

«Mannen fra havet»-prosecco har vært en salgsuksess. Snart kommer akevitten – Vi har valgt å lansere proseccoen i et begrenset antall i sommer, sier Pål Helge Kraknes i Bonum beverages. Og neste ut blir edle dråper, norskprodusert fatlagret akevitt, prydet av Bø-symbolet «Mannen fra havet».

Også Stokmarknes rapporterer om en svikt på 1,1 prosent i første halvår. Det tilsvarer 635 liter. Rosèvin er opp 33 prosent til 1.008 liter. Brennevinssalget er ned 5,9 prosent. Det er særlig salget av vodka som går ned. Rødvin er ned 2,3 prosent til 30.353 liter. Hvitvinssalget er opp 3,3 prosent til 11.086 liter.

Litt opp

På Myre økte salget 1,1 prosent. I Øksnes er det rosèvin som øker mest. Salget er opp 34,6 prosent, men volumene er lave. Brennevinssalget er ned 3,7 prosent.

I Lødingen er salget opp 1,6 prosent. Også i Lødingen øker salget av musserende vin kraftig. Salget er opp 23,6 prosent. Brennevinssalget er ned 6,4 prosent.

Tallene fra Vinmonpolet sier bare noe om salget av vin. Forbrukstallene kan være veldig forskjellige på grunn av import, kjøp ved utenlandsreiser, smugling, hjemmebrenning og egenproduksjon av vin og øl.