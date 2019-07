Solgt diesel, pølser og bensin for 80 millioner kroner

Sortland

I fjor omsatte selskapet for 80,4 millioner kroner. Driften ga et overskudd på 2,4 millioner kroner. Dette var et fall fra 2017. Da omsatte bedriften for 83,7 millioner kroner og tjente fire millioner kroner på driften.

Havna Service har en totalbalanse på nær 19 millioner kroner. 7,7 millioner av balansen er egenkapital.

Havna Holding 2 er eneaksjonær i selskapet.

Dette selskapet melder om et samlet resultat før skatt på fem millioner kroner, opp fra 2,9 millioner kroner i 2017.

Havna Holding2 er eid av Nordlyst As og Morpe Holding AS. Nordlyst er eid av Trond Arne Pedersen og Morpe er eid av Morten Pedersen.

Havna Holding 2 eier og Arnes Bilutleie, som hadde et negativt resultat på 154.728 kroner i 2018 og Havna Eiendom, som hadde et resultat på 1,26 millioner kroner. Holdingselskapet tok 1,5 millioner i utbytte fra Havna Service og 4,0 millioner kroner i utbytte fra Havna Eiendom i fjor.