Samler inn penger til kreftsyke barn

Sortland

Team Rynkeby Arctic er et veldedighetssykkellag som samler inn penger som går uavkortet til Barnekreftforeningen, der en av postene på programmet er at flere fra teamet årlig sykler til Paris for å samle inn penger. Flere vesterålssyklister er allerede på god vei til den franske hovedstaden.

Men en god porsjon av dem er fortsatt i Vesterålen, og skal være til stedet under arrangementet på torget.

– Vi er et forholdsvis nyoppstartet sykkellag. Å samle inn penger kan være utfordrende. Vi synes at dette er et godt formål, sier Vanja Sommerseth, som er sentral i den lokale markeringen.

Sykler til Storheia

Hun og flere av syklistene som vil være til stede på torget, skal etter hvert sykle fra Sortland til toppen av Storheia i morgen ettermiddag.

Det blir også en del andre aktiviteter i forbindelse med seansen, inkludert trylling, sang med Sortland barnekor og en auksjon. Frisører skal også være til stede og klippe til inntekt for kreftsaken.

Team Rynkeby så dagens lys i 2002, da 11 trimsyklister som hadde tilknytning til juicebedriften Rynkeby Foods A/S, valgte å sykle til Paris for å få trim og for å oppleve innspurten i Tour de France.

Penger til overs

Deltagerne fra Team Rynkeby hadde samlet inn betydlige sponsormidler til turen, og faktisk så mye at det fortsatt var bra med penger til overs da de returnerte hjem. De bestemte seg derfor for å donere pengene til barnekreftavdelingen på Odense Universitetshospital i Danmark, noe som nå altså har blitt en fast tradisjon.

– Dette går til en god sak, sier Terje Leivseth, som også er en av initiativtakerne til arrangementet. Han håper at det kommer en del folk.

– Vi håper på godt oppmøte, sier han.

Selv skal ikke Leivseth sitte på sykkelsete fra Sortland til Stokmarknes fredag, eller til Paris for den saks skyld.

– Nei, da hadde vi ikke kommet frem i tida, humrer han.