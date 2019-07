Syklet til inntekt for kreftsykebarn

Sortland

– Jeg ble nettopp ringt opp av Polarkraft, som vil gi 10.000 kroner. Vi hadde også fått noen sponsormidler før arrrangementet, så totalt sett klarer vi kanskje å samle inn 30.000 kroner. Det er veldig bra, sier Vanja Sommerseth, som har hatt hovedansvar for arrangementet.

Da VOL er innom, foregår det en rekke aktiviteter, inkludert ansiktsmaling og korsyninging fra Sortland barnekor.

– Det har vært et jevnt sig av folk her siden vi startet. I tillegg har pågangen særlig vært stor på Sax og cam, som klipper gratis til inntekt for saken, forteller Sommerseth.

Flere fra Team Rynkeby var også til stede og gjorde seg klare for å sykle opp til Storheia. Blant disse var Jack Nikolaisen.

– Dette er positivt tiltak å være med på. Det har vært mye folk her i dag. Når det gjelder syklingen får vi ser hvor det går. Jeg har ikke syklet så langt før. Vi skal sykla fra Stokmarknes til Galleri Uvær, og etter hvert opp til Storheia. Det blir nok tøft, slår Nikolaisen fast.