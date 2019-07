Ny vrakrekord for Vesterålen

Sortland

Det viser en fersk oppdatering fra SSB. Faktisk satte alle kommunene i Vesterålen ny rekord i antall innleverte biler mot vrakpant, viser SSB-tallene.

I 2017 ble det vraket 712 biler. I fjor var tallet 1012. Gjennomsnittet for perioden 1998-2018 er 679 biler per år. Fjorårstallet er dermed hele 49 prosent over gjennomsnittet for de 20 siste årene

Sortland er selvsagt den kommunen der flest har levert bil til opphugging mot pant. I fjor ble det levert inn 323 biler. Det er ny rekord.

Også Hadsel-væringene satte rekord. I alt ble det levert inn 231 biler. Den forrige rekorden til Hadsel var i 2013. Da ble 213 biler vraket mot pant.

Bøfjerdingene satte også ny rekord med 105 innleverte biler. Den forrige rekorden var fra 2015 med 98 biler.

Øksnesværingene leverte inn 162 biler. Også det var ny rekord. Den forrige var fra 2016. Da ble 141 biler vraket.

Andværingene leverte inn 133 biler, to flere enn i 2013, som var Andøys rekordår.

Faktisk var det bare Lødingen som ikke satte ny rekord. Bileiere i Lødingen leverte inn 58 biler, men rekorden er fra 2016. Da ble det hugget 62 Lødingen-biler.