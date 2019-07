Advarer mot vannkokere fra Clas Ohlson på Sortland

Sortland

Årsaken til ar Handelsparken Sortland advarer mot vannkokeren, er at den har en defekt som kan gjøre produktet farlig.

– Vi har konstatert at det finnes risiko for at håndtaket kan løsne når den er fylt med vann, skriver Handelsparken, som oppfordrer alle kunder som har kjøpt Coline vannkoker til omgående å slutte å bruke produktet, samt levere det tilbake til nærmeste Clas Ohlson-butikk.

Alle kunder får pengene tilbake, kvittering behøves ikke.

– Vi beklager besværet dette eventuelt kan forårsake, skriver Handelsparken, som opplyser at vannkokerne vil komme tilbake i sortimentet når innfestingen til håndtaket er forsterket.