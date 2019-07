Politiet mangler en jurist på Sortland

Sortland

Ravnåsen beroliger med at det ikke er snakk om noe bemanningskrise blant politijuristene i Vesterålen og Lofoten. Det hele har helt naturlige forklaringer:

– Vi har tre stillinger som politijurister i Vesterålen og tre i Lofoten. For øyeblikket er to av stillingene i Vesterålen besatt. Den tredje er for tiden ubemannet på grunn av en svangerskapspermisjon. Dette er bare midlertidig og stillingen vil være besatt igjen over sommeren. Da vil Vesterålen være full bemannet når det gjelder politijurister.

Ravnåsen forteller at politiet i Lofoten er inne i en bemanningsprosess som tar noe tid, men fra august-september vil også Lofoten være fullbemannet:

– Dette er naturlige bemanningsskifter og turnover som tar litt tid. Vi skulle gjerne vært flere og vi merker jo når noen er borte. Men vi er helt trygge på at stillingene snart fylles opp, sier politiinspektør Steffen Ravnåsen ved Nordland politidistrikt.