Mange vil hjelpe innsektene, utsolgt for «innsektshoteller»

Sortland

Med et insekthotell i hagen går pollineringen lettere, og du bidrar til bevaring av det biologiske mangfoldet.

– Hotellene er både nyttige og artige. Det er tydelig at det har slått an hos kunder, fordi vi solgt ut alle de minste nesten med en gang, sier daglig leder hos Coop Bygg, Peter Michal Jensen.

Han anslår at det er solgt over 50 insekts-hoteller, og nå er det bare et par eksemplarer er igjen i butikkhylla.

Tomt på lageret

– Jeg tror ikke Coop hadde forventet at dette skulle bli så populært. Vi får ikke tak i flere fra lageret heller. Det er tomt. Det virker som folk er blitt mer bevisste på at det er viktig å ta vare på insekter, bier og humler, sier han.

