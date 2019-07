Sortland

Hele kjøpesenteret, samt Blåbrygga ble evakuert, og brannvesenet søkte gjennom byggene. Etter hvert kom også politiet til stedet.

Innsatsleder i Sortland brann og redning, Rune Kvanli, sier til VOL at de har gjennomsøkt byggene, men at de ikke har funnet hverken røyk eller brann. Han opplyser at de skal undersøke nærmere hva som utløste alarmen.