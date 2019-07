MurdRocks kommer til FamilieFæsterålen

Sortland

23. – 24. august går Fæsterålen av stabelen for femte året på rad, og i år som i fjor blir den populære familiefesten FamilieFæsterålen arrangert lørdags formiddag.

Med aktiviteter rundt omkring i hele byen, og en ellevill konsert på toppen av det hele har familiefesten definitivt blitt “the place to be” for både store og små med årene. Naturlig nok satser derfor ikke festivalen noe lavere når det skal arrangeres 5-års fest, og lover en folkefest uten like.

– Når festivalen fyller fem år vil vi selvfølgelig at det skal merkes godt. Vi har derfor fokusert ekstra hardt på å skape et spennende og variert program som appellerer godt hos både store og små, forteller festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Flere kjente navn på programmet

Allerede i fjor høst under TV-aksjonen ble Oselie som første artist booket og klar for den store familiefesten. Siden da har Kevin Boine og Marion Ravn blitt klare for FamilieFæsterålen, og nå er det altså klart for at den velkjente youtuberen “MurdRocks”. Han er 18 år gammel, og har per dags dato over 130 000 abonnenter på sin YouTube-kanal.

Kanalen har siden den ble opprettet i 2013 fått over 22 millioner avspillinger, og med sin deltagelse i serien “Influencere” som har gått på TVNorge i vår har Sannes rukket å bli et velkjent navn. Nå er han altså klar for å innta scenen på FamilieFæsterålen.