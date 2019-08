Sortland

AUF i Nordland aksjonerte på Utøya for økt fokus på kulturpolitikk ved lokalvalget. Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) ble møtt med Halvdan Sivertsen på allsang, ballett og ble servert tørrfisk. Imens partisekretæren spiste tørrfisk i solen snakket sommerleirdeltakerene fra Nordland om de gode tilbudene i fylket, men også hva som manglet.

– Som tidligere kulturarbeider varmer det hjertet mitt ekstra at AUF i Nordland kjemper for kulturen. Vi ser økte forskjeller i barn og unges tilgang til kultur mellom de som har foreldre med god og dårlig råd. Derfor mener Arbeiderpartiet at vi trenger et nytt kulturløft ved å øke kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent, sier Stenseng (Ap).

Første sommerleir

Ei som nikket til svaret var leder i Sortland AUF, Juline Nikoletta Aspenes (15), som var på sin første sommerleir. Hun har gledet seg til å høre på Jonas og Kim Friele. Aspenes har vært elev ved kulturskolen i flere år hvor hun har spilt klarinett. Hun er stolt over innsatsen kommunen har gjort på kultur de siste årene og tenker tilbake til det gamle bygget som ble brukt.

– Bygget var veldig gammelt og i dårlig forstand, men Kulturfabrikken har blitt et veldig bra tilbud for oss unge, sier Aspenes. Hun er helt enig i svaret til Stenseng og poenget om forskjellene rundt tilgang på kultur på grunn av foreldres økonomi.

– Vi kan ikke dele samfunnet inn i de som har og de som ikke har mulighet til å bruke kulturtilbud. Tenk om vi går glipp av den neste Kari Bremnes fordi foreldrene ikke har råd til kulturskole, sier Aspenes. På dette området er hun spesielt stolt over Sortland Arbeiderparti.

– Det er på tide med en gratis kulturskole og det er så utrolig bra at Sortland Ap går til valg på sikt å innføre en gratis kulturskole, slår Aspenes fast.