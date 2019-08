Skifter eiere, navn og oppgraderer

Sortland

Dette melder AthleticNor i ei pressemelding.

Det nye navnet blir Expo Trening. Det nye sentret Expo Trening får med dette samme eier som Frisk Treningssenter på Sortland.

– Expo Trening satser på å bli det foretrukne alternativet for folk som ønsker noe litt annet enn det som Frisk i dag tilbyr. Sentret vil gjennomgå betydelige oppgraderinger, lokalene pusses opp, det etableres ny og brukervennlig app-løsning for medlemmene, treningsutstyr fornyes også der dette er nødvendig. Nye gruppetimer og andre spennende tilbud vil også komme som en konsekvens av det nye konseptet, skrives det i pressemeldingen.

Videre sies det at medlemmene vil merke at vi som nye eiere har et sterkt fokus på miljøet både i og rundt sentret.

– Trygge og hyggelige rammer rundt treningen er viktig for både unge og eldre kunder, skriver de.