Vesteraalens-sjef foreslo Andenes som eksport-flyplass

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er på Vesterålsbesøk, og fikk omvisning i den nye fabrikken til Vesteraalens, som rommer en mangfoldig produksjon.

Rett og slett fordi fabrikken er bygd opp rundt prinsippet med at hele råvaren skal brukes. Hver smitt og smule av fisken skal benyttes, til alt fra loins, til farseprodukter og fiskeboller, røykte produkter, omega 3- olja fra lever, fiskeskinnet til kollagen-produkter, og rygger og hoder til proteinproduksjon.

8,5 timer unna Shanghai

Søreide har fått mange innspill om Andøya flystasjon, men fra Vesteraalens fikk hun en helt ny vri.

– Jeg er fra Andenes, men skal ikke snakke om for eller imot militær flystasjon på Andenes. Det har ingenting med det å gjøre. Men vi har ikke veinett i Norge til å transportere 400-500.000 tonn fisk, sier Geir Wilhelm Wold.

Vesteraalens satser i øst og har etablert seg i Kina med eget salgskontor i Shanghai. Og har blikket vendt østover, der det er et nesten umettelig marked.

– 300.000 tonn fisk, hovedsakelig laks fraktes på hjul, og det går som råstoff, fisk i isoporesker. Andenes flyplass ligger 6,5 timer fra Beijing, 8,5 timer fra Shanghai, sier han.

– Hvis vi hadde koordinert oss når det gjelder transporten med for eksempel Nordlaks og Primex og andre bedrifter her. Og fått fly fra Andenes, så kunnen vi også laget ferdigprodukter og sendt loins og ferdige produkter direkte til Kina, sier han.

Enorm interesse

– Før det samme vogntoget hadde passert Trondheim ville fisken allerede vært konsumert i Kina. Dette er et enormt potensial, og et potensial som absolutt må tas i bruk. Verden er ikke nødvendigvis nord-sør, den er også øst-vest. Og der er flere folk øst enn der er sør, slår Wold fast.

– Det vi trenger er å få grønt lys fra myndighetene til å få lov til å bruke flyplassen på Andenes til frakt. Vi har enorm interesse fra Kina for å sette i gang kommersiell frakt. Et grønt lys for det vil sette i gang frakt ganske umiddelbart, sier han.

– I selve vedtaket om å legge ned flystasjonen som militær base, gjorde man et veldig klart vedtak om å opprettholde flystasjonen som sivil flyplass. Og det ligger der. Er det klareringer knyttet til samferdselsdepartementets side, eller er det andre ting som det står på?, spurte Ine Eriksen Søreide.

Verdifullt for hele Nord-Norge

Vesteraalens har sendt henvendelse til Andøya kommune, og fått svar på at det er ingenting i veien for å bruke flyplassen til transport.

– Men jeg trenger et dokument som sier at det er helt greit at vi kan bruke flyplassen til transport, sier Wold.

– Dette er en flyplass som har en strategisk posisjon, som gjør at det kan bli ekstremt verdifullt for hele fiskerinæringa i Nord-Norge, og for den saks skyld hele Norge, sier han.

Ine Eriksen Søreide pekte på at det kan bli vanskelig å få til transport i stor skala før etter at den militære virksomheten er flytta til Evenes.

– Fordi det kommer til å bli militær aktivitet der fortsatt ei god stund. Og da er det ikke så lett å ha fly fra andre land inne på basen. Det er ikke bare enkelt, sier Søreide.

Konflikt med Orion?

– Det er ikke så lenge til det bare blir kommersiell flyplass. Så det burde være mulig. Begrensninga nå er at det ikke må komme i konflikt med det operasjonsmønsteret Orion trenger, sier hun.

– NATO bruker også flystasjonen fra tid til annen. Akkurat det at man ikke får avklaring, ja eller nei er det man trenger, sier Beate Bø Nilsen.

– Vi skal sjekke med samferdselsdepartementet om der er noen begrensninger. I og med at det fortsatt er operativ base, kan det nå være vanskelig å planlegge stor kommersiell trafikk, sier hun, men lover å avklare med både forsvars- og samferdelsdepartement.

– Det er snakk om to -tre fly per uke. Og å få ei avklaring hadde vært veldig greit. Når man spør om disse tingene, sier alle at det er ingen problem, sier Wold.

Han tilføyer at hvis det kreves, kan man godt legge en terminal på utsiden av Forsvaret sitt område, og at det kun er norske sikkerhetsklarerte folk som laster og losser flyene.

700 kroner kiloen -med skinn og bein

Å få fersk fisk ut til det som er et umettelig asiatisk marked, vil kunne gi en langt bedre pris.

– Kina og særlig de som har god kjøpekraft liker mat som er produsert i vesten, fordi den er sikker. Dette er også verdens best betalte marked, sier Wold, som i en kinesisk butikk kom over torskekoteletter til 700 kroner kiloen.

– Det er med skinn og bein! Jeg spurte kunden hva hun syntes om produkter. Jeg trodde hun skulle si at det var alt for dyrt, men hun var kun opptatt av hvor det kom fra og at det var matsikkert. Fordi hun skulle heim og lage mat til sine, sier han,

– Jeg er helt sikker på at hvis vi kunne fått åpning for å bruke flyplassen på Andenes og sende fersk loins av torsk til Kina, så tror jeg 200 kroner kiloen er en helt realistisk pris, slår Wold fast.

– Og kanskje til og med mer enn det i pris. Det er verdens største marked for fisk, og det bare vokser, sier han.

– Det asiatiske markedet er kjempesvært. Hver gang jeg er i Asia og i Kina så merker jeg at norsk fisk det er en enorm greie. Og det har en merkevare og en kvalitet som vi må jobbe ganske mye for å ivareta, sier Ine Eriksen Søreide.

Gir verdiskapning

En bedre utnyttelse av råvaren er det som gir verdiskapning.

– Med å drive produktutvikling og produktforedling så øker verdiskapninga. Vi er aktive på forskning og produktutvikling, sier han.

Ine Eriksen Søreide fikk omvisning i oljeproduksjonen, der Vesteraalens har en like stor produksjon som Peter Møller.

– Vi står for en tredjedel av omega 3-produksjon, Peter Møller for en tredjedel, og resten er fordelt på andre aktører, sier Geir Wilhelm Wold.

Han viste også fram den nye filetlinja som er hjertet i fabrikken.

– Ut fra den kan vi spinne videre og lage både fiskeboller og en rekke andre produkter, sier Wold.

Vesteraalens har en lagerkapasitet til to millioner bokser fiskeboller, som tilsvarer ett års norsk konsum. Den nye fabrikken har størrelse tilsvarende to fotballbaner, og utenriksministeren var imponert.

– Det er et utrolig stort og spennende anlegg dere har, sier hun.

–Skal ikke være redd for robotisering

– Når alle linjene er oppe og kjører, med full produksjon av filet, olje, fiskeboller og ferdigprodukter vil det være mellom 15 og 20 i arbeid. En tradisjonell filetfabrikk ville krevd 110 ansatte bare for å drive filetproduksjon. Vi skal ikke være redd for å robotisere, sier han.

– Det betyr ikke at vi har kvittet oss med alle de ansatte, det vi må ha er folk som kan robotisering, som kan design, markedsføring, språk, kultur og dokumentasjon, sier Wold.

– Vi er nødt å kunne bruke ny teknologi, og det gjør vi allerede når vi skal utvinne proteiner. Vi er nødt å beherske resirkuleringsteknologi, vi tror at oppdrett i fremtida vil være i lukka systemer. Om de er i havet eller ikke så vil det være i lukka systemer, sier han.

–Vi er nødt til å bli gode på å bruke grønn energi, herunder eget avfall som energikilde, sier han.