Fæsterålingene har talt: De vil ha Luxus Leverpostei  

Sortland

Da Rednex måtte avlyse steg temperaturen på festivalkontoret. Mange alternativer ble undersøkt, og Fæsterålen spurte til slutt publikum på Facebook.

For å arrangere en en stor festival som Fæsterålen, må alt klaffe: nok frivillige, nok sponsorer og ikke minst: artister.

– Vi planlegger jo aldri å få avlysninger fra artister, men vi er selvfølgelig forberedt på at det kan skje. Blir for eksempel én person syk i et band, så er som regel konsekvensen at hele bandet må avlyse, sier festivalsjef for Fæsterålen, Stein Inge Pedersen. Årsaken til at Rednex ikke kunne komme, er foreløpig ukjent.

Derfor gikk det ikke lang tid før Fæsterålen hadde noen alternativer på blokka, og det endte til slutt opp med å stå mellom Dr. Bombay og Luxus Leverpostei.

– For oss var det viktig at bandet var ei god erstatning til de som gleda seg til Rednex.

Vi forhørte oss litt rundt med folk, og skjønte at begge alternativene var gode erstattere. Da visste vi egentlig ikke hvem vi skulle velge, og lot derfor publikum bestemme, sier Pedersen.

Fæsterålens mest populære Facebook-innlegg

Fæsterålen opplever en stor pågang på sosiale medier om dagen, og innlegget der folk kunne stemme slo alle andre innlegg på engasjement.

– Over 3000 personer har engasjert seg i avstemningen på Facebook og Instagram. I tillegg var det mange som kommenterte og kom med gode forslag på artister. De tar vi med oss videre, sier Martin Meisterlin, promosjef i Fæsterålen.

Innlegget er til nå det mest populære innlegget Fæsterålen har hatt i år.

Valgskred for Luxus Leverpostei

Selv om Fæsterålen selvfølgelig hadde flere artister på blokka, så var det altså Dr Bombay og Luxus Leverpostei som var de mest realistiske å få til nå. Og valget falt altså på Luxus Leverpostei, som hadde 79 prosent av stemmene. Og med låter som “Plastisk kirugi”, “Bare 4 år” og “Sado” forventer festivalsjefen topp stemning:

– Luxus Leverpostei er jo kanskje mest kjent for tekstene, og som LIVE-band skaper de mye trøkk, sier Pedersen.