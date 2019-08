Saueeieren: Ber turgåere om å se etter skadde sauer

Sortland

– Akkurat nå handler det om å få oversikt over sauene. Dermed håper vi at turgåere kan se seg ekstra godt om i marka, og melde fra til meg hvis de ser noen skadde sauer, sier Ellingsen til VOL.

Hardt skadet

Hun forteller at de ble kontaktet av politiet rundt 21:30 lørdag kveld.

– De hadde fått melding om at en hund hadde slet seg fra eieren, og hadde startet å jage og angripe sauene i marka, sier hun.

Dette var i området rundt Skibua, Lillevannet og Evanett.

– Da vi kom opp hadde viltnemda kommet til og startet søk. De fant med en gang en sau som var hardt skadet, og måtte avlive den på stedet, sier Ellingsen.

Videre ble det søkt med hund trent på blodspor til rundt 02:00 natt til søndag. Sauen som ble avlivet ble fraktet ned til gården av viltnemda i natt.

Kan være et lam til

Familien har ikke opplevd tidligere at deres sauer har blitt hardt angrepet av hund, og de kommer etter hvert til å anmelde forholdet.

– Vi har ikke vært i kontakt med hundeeier, men har forstått det slik at han er veldig lei seg. Det er vi også, sier hun.

Ellingsen vet ikke eksakt i hvilket område sauene befinner seg, og når VOL snakker med henne søndag er familien på leting etter andre skadde sauer.

– Det er indikasjoner på at det kan være et skadet lam i området. Dermed ber jeg om at folk tar kontakt med meg hvis de ser noen skadde sauer i Sortlandsmarka, sier hun.