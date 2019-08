Fant enda en død sau

Sortland

– Det var en voksen sau som lå i bekken, sør for bakken opp til Litlevatnet. Sauen var død da vi fant den og hadde bittmerker i ansiktet, sier Grete Ellingsen til VOL mandag kveld.

Hun forteller videre at de har grunn til å tro at det er en eller to sauer til som kan være skadet.

– Vi kommer til å fortsette å leite videre, forteller Ellingsen.

Basert på flere observasjoner skal det være den samme hunden som har henholdsvis skadet og tatt livet at de to sauene som foreløpig har blitt funnet.

– Vi har vært i kontakt med hundeeier som er veldig fortvilet over det som har skjedd, sier Ellingsen.

Da VOL snakket med hundeeieren tidligere mandag, sa vedkommende at hunden kom seg løs i forbindelse med en tur ned fra Evatnet til Litlevatnet.

– Vi greide å springe i et vepsebol, og jeg og hunden havnet på hver vår side av et tre. Samtidig som jeg viftet rundt bena for å få bort vepsene, drog jeg i hunden for å få den på rett side av treet. Plutselig oppfattet jeg at han var fem meter fremfor meg og hadde slitt seg. Da hadde den dessverre også oppdaget sauene.

Ellingsen ber personer som er på tur i lysløypa på Sortland, i retning Appelsinholla og sør for Lillevannet, om å ta kontakt dersom de skulle observere flere sauer som er døde eller skadet.