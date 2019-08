Haslevang melder overgang til Sortland

Sortland

Lødingen-gutten, som spilte på Sortland frem til for fire år siden, har prioritert studier de siste årene. Nå når han og familien har flyttet tilbake til Sortland, ønsker keeperen igjen å stille sine tjenester til disposisjon for Sortlands fotballherrer.

– I forbindelse med at vi har flyttet tilbake til Sortland, hadde jeg lyst til å begynne å spille fotball igjen da det bare har blitt futsal og håndball mens jeg studerte, forteller Haslevang, som selv tok kontakt med Sortland.

Bidrar med rutine

Sortland-trener Julie Voktor Pedersen er fornøyd med tilveksten, som hun mener blant annet kan bidra med rutine i et ellers ungt lag.

– Han kan komme inn med rutine og være en keeper som prater og kommuniserer godt med forsvaret. Han vet hva som kreves, sier hun til VOL.

Haslevang er enig i at nettopp rutinen er blant hans sterkeste kort i forbindelse med inntredenen i Sortland-stallen.

– Målet mitt er å bidra med litt mer rutine i laget, i tillegg til å få opp kommunikasjonen og skape større engasjement og innsats, sier han.

– Solid innsats

23-åringen innrømmer at han ikke har fulgt Sortland med argusøyne mens han har vært borte fra fotballen, men understreker at han har fått et godt inntrykk av laget.

– Det er et ungt lag som er i positiv utvikling med tanke på å bli enda bedre. Det er få spillere igjen fra den tiden jeg spilte her sist og det er mange unge spillere som er ferske i A-stallen. I løpet av de to ukene jeg har trent med laget, har det vært gode treninger og solid innsats, sier han.

Vil bli værende

Haslevang signerte kontrakten torsdag kveld og håper at han rekker å bli spilleklar til søndagens kamp mot Morild. Nå håper han å bli værende å klubben i flere år.

– Jeg ønsker å være med på å utvikle Sortland til å bli et bedre lag, og kanskje vi kan etablere oss i 3. divisjon også etter hvert, slår Martin Andre Haslevang fast.